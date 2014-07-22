更新版 1-新债招标：正回购再停助中国国开行结果低企，缩量发行推高投标倍数

* 国开行三期债结果均大幅低于预期

* 正回购暂停改善机构信心

* 发债规模调减近六成，助投标倍数攀高 (新增市场评论等更多细节)

路透上海7月22日 - 中国央行公开市场周二再次暂停正回购，极大抚慰现券市场信心，国开行上午招标的三期债，结果均大幅低于预期。而发债规模被调减近六成，则助投标倍数攀高。

国开行上午招标的三至七年三期固息债，结果较预测均值低出6-10个基点(bp)，投标倍数则在6-8倍附近。

在央行宣布公开市场再停正回购后，上海一银行交易员就表示，对今日国开债结果，“估计昨天都拍高了。”

银行间市场早盘现券收益率及IRS(利率互换)震荡下行。交易员表示，早盘初段因央行暂停正回购操作，激发交易盘买需，但随后机构趋于平静，收益率自低点反弹。

另一银行交易员并称，资金紧张央行顺势再度暂停正回购，虽然从资金量上改善有限，但对现券信心提振不少，消息公布后买盘随之涌出。加上国开债发行规模大减，结果明显好于预期并不意外。

国开行今日三期债，投标倍数在6-8倍左右，对平时60亿元上下/每支债的多债同发来说，属于较高水平。不过本次单支债发行量仅为30-40亿元，与此前单债60-70亿元的福娃债相比，高倍数体现的意义大打折扣。

“公开市场稳定了资金预期，然后30亿(新债发行)的量就显得过少了,"北京一大型商业银行交易员称。

以年初国开行发行的福娃债(五债同发)为例，单支债规模在60-80亿元左右，投标倍数也不乏有超过3倍甚至3.5倍的。若以今日单支债发行量为基数，倍数也在6-7倍左右。

因银行间市场近日资金趋紧，中国央行公开市场今日正回购操作再次暂停。上次正回购暂停则是在面临年中资金面压力的6月26日。

以下为今日招标三期新债的具体结果：

三年增发 五年新发 七年增发

---------------------------------------------------------------

中标利率/收益率 4.8141% 4.92% 5.1144%

投标倍数 6.01倍 5.81倍 8.78倍

预测均值 4.88% 4.99% 5.22%

中债到期收益率 4.9175% 5.0860% 5.2661%

曲线