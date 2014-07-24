重温稿-《台湾新债预测》中油五年期无担债得标利率料落在1.40-1.45%

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透台北7月22日 - 台湾大型国营事业--台湾中油 周四(24日)将招标今年首期的五、七及10年期无担保公司债。路透调查显示，得标利率预估区间分别为1.40-1.45%、1.65-1.70%、1.85-1.90%。
路透周二访谈五家承销商，交易员表示，中油的公司债由于发行量偏少，因此估计10年券还是会有基本买盘存在，不致流标；此外，中油五年债多是五年央债殖利率加上20-30基点，因此料落在1.40-1.45%。
“虽然28、30日有长债要标，但中油一年只标一次，寿险应该会留额度给它。”一位大型证券承销商主管表示。
台湾中油今年第一期无担保公司债预计周四(24日)投标，预定总额度为150亿台币，年期分别是：五年期(75亿)、七年期(30亿)、10年期(45亿)。
20年公债103/11 将于下周一(28日)标售，金额预定300亿台币；30年公债103/12则将在下周三(30日)标售，金额预定350亿台币。
中油与台电都属台湾大型国营事业，信用良好，都被市场视为是〞类公债〞，而中油因发债筹码少，对市场的诱因更高，一般都会较台电公司债的定价略低。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译