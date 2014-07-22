版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 22日 星期二 14:28 BJT

表格：瑞士6月贸易顺差为13.77亿瑞郎，5月修正为顺差28.49亿瑞郎

路透苏黎世7月22日 - 瑞士联邦海关办公室周二公布，瑞士6月贸易顺差为13.77亿瑞郎，5月修正为顺差28.49亿瑞郎。 具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2014年6月 2014年5月 2013年6月

进口 15,489 14,476.3 14,849

出口 16,866 17,325.3 17,478

顺差 1,377 2,848.9 2,641

注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐