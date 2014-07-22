表格：瑞士6月贸易顺差为13.77亿瑞郎，5月修正为顺差28.49亿瑞郎

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透苏黎世7月22日 - 瑞士联邦海关办公室周二公布，瑞士6月贸易顺差为13.77亿瑞郎，5月修正为顺差28.49亿瑞郎。 具体数据如下(单位以百万瑞郎计):
2014年6月 2014年5月 2013年6月
进口 15,489 14,476.3 14,849
出口 16,866 17,325.3 17,478
顺差 1,377 2,848.9 2,641
注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。(完)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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