台湾货币市场：短率仍处低位，市场担心台风假提前做好调度准备

* 市场担心台风假提前做好调度准备

* 隔夜拆款低迷令短率仍处低位

* 短票利率守稳既有区间

记者 詹静宜

路透台北7月22日 - 台湾银行间短率周二仍处低位。资金调度人士认为，受到中度台风袭台影响，市场担心明日可能休市，已提前做好资金调度准备，并尽量避开落点周三，致银行间隔夜拆款交投较显淡静，短率依旧贴近低位。

台湾中央气象局周二凌晨发布编号第10号的中度台风--麦德姆(MATMO)的海上及路陆上台风警报。

市场资金调度人士表示，由于明日遭逢台风干扰变数，为避免增加资金调度风险，银行间普遍避开拆款落点周三，不然递延一天拆款就算两天积数，令今天银行间资金操作偏向保守。

〞今天没什么打电话要钱，很安静，都在忙明日放台风假的准备工作。〞一位大型银行交易员说。

另有市场人士指出，根据台风登陆路径推估此次台风对北部影响较大，担心资金调度中心的北部据点放假，但中南部据点则正常营业，所以预留资金提供中南部使用。

本地时间11:35时：

--台币兑美元 暂走高5.8分报29.979。

--台湾加权股价指数 涨0.30%，报9,468.93点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.386-0.400%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%，上日区间在0.380-0.435%。

**短票利率大致持平**

短票市场方面，大型票券商表示，今日短票交易量并不大，而银行要票需求续强，短票仍供不应求，短票利率维持在既有区间不变。

至于台风因素的影响，他们指出，周一起已提前避开落点周三，明日到期的短票不多，料影响相当有限，今日则是提前处理台风假的调拨准备。

“大家再在等宣布是否放台风假，交投气氛略受影响。”一大型票券商交易员说。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交维持在0.59%-0.60%间，与上日相同。根据台湾集保的资料，7月21日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.593%，较上日稍降。

今日央行存单到期金额1,837.7亿台币，发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆6,748.3亿台币，余日落点分别为周三3,483.8亿、周四4,380亿及周五2,806亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负90亿台币，累积超额准备为负2,797亿台币、加计前期1%的超额准备为负1,817亿台币。

**RP利率持在区间内**

债券市场附买回(RP)利率周二维持在既有区间内。交易员表示，市场资金供应仍然充足，银行端供应不少，但是寿险及投信的资金不均情况时有所闻，部分证券商对月底情势仍然谨慎以对。

市场人士指出，在6月底最紧俏的市况过后，7月初市况虽然回稳，但过去资金一向充沛的寿险业，传出部分业者配置较高收益的国际债及其他公司债产品，缓步减少停泊在货币市场的闲置资金，也将部分投入货币型基金的余钱赎回，本月起资金回流的情况不如过往宽松顺畅。

〞我们现在对月底很谨慎，因为寿险的钱看起来是慢慢走了。〞一和寿险业往来频繁的大型证券商交易员说。

另一证券商交易员亦指出，受到寿险赎回资金的影响，部分投信对月底情势亦趋于保守，多数不愿跨月承作。但因银行端供应仍然充足，部分钱多的寿险业者也能提供跨月资金，市场没有太大的紧缩，利率亦十分平稳。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，也均同上日。