中国债市动态：现券收益率震荡下行，因正回购暂停及新债结果偏低

路透上海7月22日 - 中国银行间市场周二早盘现券收益率及IRS(利率互换)震荡下行。交易员表示，早盘初段因央行暂停正回购操作，激发交易盘买需，但随后机构趋于平静，收益率自低点反弹。

他们并指出，早间后段还有国开行新债缩量发行，最终中标结果明显低于预期，对二级短端影响偏弱，主要带动长端买需，收益率重又回落。

“(正回购停发主要带来)心理方面的影响，早上主要是交易盘推动的，感觉后劲不太足。”广发银行交易员吴思捷称。

他并指出，央行早间暂停正回购发行，基本符合市场预期，主要应是考虑本周公开市场到期量较小，且新股密集申购，资金压力较大，但并不代表央行货币政策态度的变化，此前在6月末正回购也曾暂停过一次。

他认为，半年末数据显示，M2增速远超年初目标，央行再进一步宽松的可能性很小，目前市场方向不够明朗，多数机构观望为主。

央行公开市场周二未进行任何操作，时隔近一个月后，正回购操作再次暂停。市场人士表示，月中财税缴款对流动性抽离效应仍存，而本周还将迎来密集新股发行，资金面再临严峻考验，央行公开市场顺势而为暂停操作，呵护缓解资金压力意图明显。

不过早盘后段，国家开发银行 新债缩量发行，带动中标收益率明显偏低，亦提振二级市场长端买盘。

"这期(新债结果)太低了，无法直视，二级长端(收益率)开始下了，但肯定还是比一级高的。"北京一商业银行交易员称。

业内人士周二透露，国开行上午招标的三期固息债，中标结果均明显低于预期，其中七年期增发债中标收益率为5.1144%，市场预测均值为5.22%；周一该行除取消一年期品种发行外，将发行总额也大幅调减至100亿元人民币。

剩余期限约6.49年的国开行固息金融债140203 最新成交收益率在5.20%，新债结果公布后，曾跌至5.17%，上日尾盘在5.22%。

根据已公布信息，周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。