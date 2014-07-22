更新版 2-中国汇市：人民币即期收升，油盘购汇未现身令美元多头平仓结汇

* 人民币即期收升 * 中间价微幅上扬 * 窄幅波动，方向不明朗 * 油盘购汇未现身令美元多头平仓结汇 (更新收盘报价) 路透北京7月22日 - 中国人民币兑美元 即期周二收升，中间价亦微幅上扬。 早盘时市场有部分美元多头押注于午后油盘购汇出现，但在希望落空后平仓，带动结汇盘令 人民币明显走升。短期方向仍不明显。 “跟前几天相比，今天动得很少，市场是相对结汇的，但一般下午可能有油盘出来。” 一股份行交易员指出。 他并表示，最近油盘出来购汇挺多的，一般都在下午，部分市场主体会提前做多一些美 元，等待油盘购汇而实现获利，中期则看7月底前市场能否升破6.20关口。 全球汇市，澳元周二上扬，在发达市场货币中走势最为明显，此前该国央行总裁表示对 当前利率水平表示满意，并且没有试图通过讲话打压澳元。 一直以来人民币汇率升值似乎想当然地被市场认为是人民币国际化的预设前提。不过随 着今年以来汇率逆转走贬，这种观点已然发生动摇；而在上周末的一场人民币国际化论坛， 有关人民币国际化的官方诠释，则清楚表明其乐见国际化水到渠成的态度。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2037 6.2089 0.08% 中间价 6.1544 6.1547 0.00% 成交额 139亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.87% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 41 6.2037 6.2078 2014年来即期升贬值幅度 -2.41% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 1040 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日 1年期NDF 6.2545/85 6.254 CNH即期 6.2036/43 6.2043 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进)