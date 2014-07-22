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货币新闻 | 2014年 7月 22日 星期二 16:39 BJT

表格：英国6月公共部门净借款为95.06亿英镑，收支短差118.36亿英镑

路透伦敦7月22日 - 英国国家统计局周二公布：

* 6月公共部门净借款为95.06亿英镑，上年同期为净借款97.61亿英镑

* 6月公共部门收支为短差118.36亿英镑，上年同期为盈余14.25亿英镑

详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：

2014年6月 2014年4/6月 2013年4/6月

公共部门净借款(PSNB) 9.506 30.524 28.499

公共部门收支短差(PSNCR) 11.836 9.283 -18.931 (完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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