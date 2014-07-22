表格：英国6月公共部门净借款为95.06亿英镑，收支短差118.36亿英镑

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透伦敦7月22日 - 英国国家统计局周二公布：
* 6月公共部门净借款为95.06亿英镑，上年同期为净借款97.61亿英镑
* 6月公共部门收支为短差118.36亿英镑，上年同期为盈余14.25亿英镑
详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：
2014年6月 2014年4/6月 2013年4/6月
公共部门净借款(PSNB) 9.506 30.524 28.499
公共部门收支短差(PSNCR) 11.836 9.283 -18.931 (完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选