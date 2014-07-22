路透调查：韩国第二季GDP增速料小幅降至2013年第一季以来最慢

* 韩国第二季GDP初值公布时间：7月23日2300 GMT

* 分析师预估第二季GDP环比成长0.7%、同比成长3.6%

* 国内及出口需求均疲软

* 政府承诺出台刺激举措，全球需求复苏料也有助力

路透首尔7月22日 - 路透调查显示，韩国第二季经济增速可能降至逾一年来最慢，但政府刺激措施以及全球需求复苏应可助其重拾动能。

路透访问27位分析师的预估中值显示，韩国第二季经季节调整的国内生产总值(GDP)料将较前季成长0.7%，若真如此，则将是2013年第一季成长0.6%之后的最慢GDP增速。

4月中发生的渡轮沉没事件，不但造成逾300人死亡，其相关效应也重创韩国第二季的内需。

出口方面，随着中国经济放缓以及欧洲复苏不均衡，韩国出口也疲软不振。

第二季GDP预料将较上年同期扩张3.6%，低于第一季的3.9%，而且是2013年第三季成长3.4%之后的最慢同比增速。

韩国央行周四将公布第二季GDP初值。央行在本月初将今年成长预估从4.0%调降至3.8%。

受访27位分析师的GDP环比增幅预估值范围从0.1%-0.8%，同比预估值范围从成长2.0-3.8%。

新上任的韩国企划财政部长官崔炅焕已承诺，将在周四宣布刺激举措。(完)