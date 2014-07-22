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货币新闻 | 2014年 7月 22日 星期二 12:11 BJT

日本经济：央行总裁称若有必要将毫不犹豫调整政策--财政大臣甘利明

路透东京7月22日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，央行总裁黑田东彦对内阁称若风险因素导致经济预估发生改变，将毫不犹豫地调整货币政策。

据甘利明，黑田东彦称仍未实现2%的通胀目标，日本央行将继续推行量化宽松。

黑田东彦是在日本经济财政谘问会议(Council on Economic and Fiscal Policy，CEFP)上做此番表态的。CEFP是日本政府的最高咨询机构。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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