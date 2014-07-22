日本经济：央行总裁称若有必要将毫不犹豫调整政策--财政大臣甘利明

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透东京7月22日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，央行总裁黑田东彦对内阁称若风险因素导致经济预估发生改变，将毫不犹豫地调整货币政策。
据甘利明，黑田东彦称仍未实现2%的通胀目标，日本央行将继续推行量化宽松。
黑田东彦是在日本经济财政谘问会议(Council on Economic and Fiscal Policy，CEFP)上做此番表态的。CEFP是日本政府的最高咨询机构。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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