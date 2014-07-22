表格：英国7月总工业订单差值降至正2，低于预估的正8

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%

路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。