表格：英国7月总工业订单差值降至正2，低于预估的正8

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透伦敦7月22日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布的月度工业趋势调查显示，7月总工业订单差值为正2，路透调查预估为正8。
月度趋势 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
总订单 +2 +11 0 -1 +6 +3 -2
出口订单 -16 -2 -9 -3 -10 -1 -16
制成品库存 +13 +8 +8 +4 +14 +10 +8
产出预期 +26 +32 +32 +32 +19 +28 +23
国内价格预期 -4 +3 +4 +9 +12 +17 +20
(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选