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货币新闻 | 2014年 7月 22日 星期二 18:05 BJT

表格：英国7月总工业订单差值降至正2，低于预估的正8

路透伦敦7月22日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布的月度工业趋势调查显示，7月总工业订单差值为正2，路透调查预估为正8。

月度趋势 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

总订单 +2 +11 0 -1 +6 +3 -2

出口订单 -16 -2 -9 -3 -10 -1 -16

制成品库存 +13 +8 +8 +4 +14 +10 +8

产出预期 +26 +32 +32 +32 +19 +28 +23

国内价格预期 -4 +3 +4 +9 +12 +17 +20

(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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