中国新债：进出口行周五发至多110亿两期债，含六个月贴现及五年固息

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透上海7月22日 - 中国进出口银行周二公告称，将于本周五(25日)在银行间债市招标发行至多110亿元人民币两期新债，含六个月贴现品种和五年固息债。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第45及46期债，其中五年期品种为今年第44期固息金融债 的增发债券，票面利率为4.8941%。
具体发行条款如下：
45期 46期
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招标规模上限 60亿元 50亿元
期限/计息方式 六个月贴现 五年固息
招标时间 7月25日14:00-15:00
中标方式 单一价格(荷兰式) 多重价格(美国式)
缴款日 8月1日 8月1日
起息日 8月1日 7月14日
发行期 7/25-8/1 7/25-8/1
上市日 8月5日 8月7日
基本承销额 无 无
承揽费 无 0.10%
-------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 黄凯)
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