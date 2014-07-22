中国新债：进出口行周五发至多110亿两期债，含六个月贴现及五年固息

路透上海7月22日 - 中国进出口银行周二公告称，将于本周五(25日)在银行间债市招标发行至多110亿元人民币两期新债，含六个月贴现品种和五年固息债。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第45及46期债，其中五年期品种为今年第44期固息金融债 的增发债券，票面利率为4.8941%。