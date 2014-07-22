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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 12:13 BJT

中国新债：进出口行周五发至多110亿两期债，含六个月贴现及五年固息

路透上海7月22日 - 中国进出口银行周二公告称，将于本周五(25日)在银行间债市招标发行至多110亿元人民币两期新债，含六个月贴现品种和五年固息债。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第45及46期债，其中五年期品种为今年第44期固息金融债 的增发债券，票面利率为4.8941%。

具体发行条款如下：

45期 46期

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招标规模上限 60亿元 50亿元

期限/计息方式 六个月贴现 五年固息

招标时间 7月25日14:00-15:00

中标方式 单一价格(荷兰式) 多重价格(美国式)

缴款日 8月1日 8月1日

起息日 8月1日 7月14日

发行期 7/25-8/1 7/25-8/1

上市日 8月5日 8月7日

基本承销额 无 无

承揽费 无 0.10%

-------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 黄凯)
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