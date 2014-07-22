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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 14:54 BJT

台湾债市：五年公债殖利率收逾三周新低，修正此前过度偏空气氛

* 五年券殖利率收至逾三周新低
    * 筹码面渐稳，助修正此前的偏空气氛
    * 103/10明日料在1.15-1.19%间波动

    路透台北7月22日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周二收破1.18%至逾三周
低位，强势表现有些出乎市场意料。交易员认为，市场已渐消化此前过度偏空气氛，助益五
年公债走出修正行情，且热券/冷券同步偏多。
    
    交易商指出，103/10在上周标售结果优于预期后，即已缓慢发酵修正行情，今日则明显
受到交易商带动，上演一小段轧空手的行情。他们指出，多档五年冷券今日殖利率同步下跌
，显示交易商带盘意愿浓厚，且下档卖压消化得宜，令利率顺畅走低。
    
    “五年券出现养券价值，空手开始紧张。”一位大型证券商交易员说。
    
    103/10公债殖利率今日盘中、收盘均创下约三周低位，其中收盘前低在6月27日报1.163
%，盘中低位则是7月1日报1.169%。

    另一银行交易员表示，市场在经历多期五年券集中发行的筹码凌乱期后，目前似乎已见
得到筹码逐渐沉淀的气氛，但持券信心的恢复仍受考验，感觉还在修正的初期阶段，后续要
看此前已经泡水的五年冷券在殖利率下行时的卖压消化如何，才能决定后续走势。
    
    此外，交易员也指出，殖利率下行后，空方未见完全认输，预料放空将会增加，且下周
仍有长债标售的变数，也成为空方不轻易退场的理由。
    
    不过部分交易员指出，殖利率曲线前端的五年债和后端的20-30年公债是完全不同的两
个市场，也有脱勾表现的可能，不见得完全连动。他们预估，接下来五年债盘势虽有机会测
试前波低位1.15-1.16%附近，但预料仍将出现阻力，或暂时陷于盘整。
    
    美国长期公债价格周一上涨，中东动荡局势和马来西亚客机在乌克兰东部坠毁后地缘政
治紧张局势升温令投资人谨慎，避险需求增加。指标10年期公债 价格升2/32，
收益率报2.474%。 
    
    20年券103/11 将于下周一(28日)标售，金额预定300亿台币，上周四在发
行前交易成交在2.12%；30年公债103/12则将在下周三(30日)标售，金额预定350亿台币。
          
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/10                   -1.90     1.1765    1.1763-1.1930     129.0
 
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    7/22(二)：美国经季节调整消费者物价指数(CPI)、美国ICSC/高盛连锁店销售美国Redb
ook连锁店销售、美国房价指数、美国成屋销售年率、美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业
指数、美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数；
    7/23(三)：台湾6月工业生产、美国抵押贷款市场指数、英国央行总裁卡尼将参加格拉
斯哥大学组织的全球经济辩论会；
    7/24(四)：欧元区6月通胀率终值、美国Markit制造业PMI、美国6月新屋开工年率和建
筑许可年率、美国一周请领失业金数据、美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数、新西兰央行
公布利率决定；
    7/25(五)：台湾6月M2年增率、美国6月耐久财订单、美国6月建筑许可年率修正值、德
国7月Ifo企业景气判断指数、俄罗斯央行公布利率决定。
    
         30       103/8                     没有成交
         20       103/7                     没有成交
         10       103/6                       1.6100
          5      103/10                       1.1765
          2       103/1                     没有成交
 (完)   

 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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