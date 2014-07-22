台湾债市：五年公债殖利率收逾三周新低，修正此前过度偏空气氛

* 五年券殖利率收至逾三周新低 * 筹码面渐稳，助修正此前的偏空气氛 * 103/10明日料在1.15-1.19%间波动 路透台北7月22日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周二收破1.18%至逾三周 低位，强势表现有些出乎市场意料。交易员认为，市场已渐消化此前过度偏空气氛，助益五 年公债走出修正行情，且热券/冷券同步偏多。 交易商指出，103/10在上周标售结果优于预期后，即已缓慢发酵修正行情，今日则明显 受到交易商带动，上演一小段轧空手的行情。他们指出，多档五年冷券今日殖利率同步下跌 ，显示交易商带盘意愿浓厚，且下档卖压消化得宜，令利率顺畅走低。 “五年券出现养券价值，空手开始紧张。”一位大型证券商交易员说。 103/10公债殖利率今日盘中、收盘均创下约三周低位，其中收盘前低在6月27日报1.163 %，盘中低位则是7月1日报1.169%。 另一银行交易员表示，市场在经历多期五年券集中发行的筹码凌乱期后，目前似乎已见 得到筹码逐渐沉淀的气氛，但持券信心的恢复仍受考验，感觉还在修正的初期阶段，后续要 看此前已经泡水的五年冷券在殖利率下行时的卖压消化如何，才能决定后续走势。 此外，交易员也指出，殖利率下行后，空方未见完全认输，预料放空将会增加，且下周 仍有长债标售的变数，也成为空方不轻易退场的理由。 不过部分交易员指出，殖利率曲线前端的五年债和后端的20-30年公债是完全不同的两 个市场，也有脱勾表现的可能，不见得完全连动。他们预估，接下来五年债盘势虽有机会测 试前波低位1.15-1.16%附近，但预料仍将出现阻力，或暂时陷于盘整。 美国长期公债价格周一上涨，中东动荡局势和马来西亚客机在乌克兰东部坠毁后地缘政 治紧张局势升温令投资人谨慎，避险需求增加。指标10年期公债 价格升2/32， 收益率报2.474%。 20年券103/11 将于下周一(28日)标售，金额预定300亿台币，上周四在发 行前交易成交在2.12%；30年公债103/12则将在下周三(30日)标售，金额预定350亿台币。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -1.90 1.1765 1.1763-1.1930 129.0 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/22(二)：美国经季节调整消费者物价指数(CPI)、美国ICSC/高盛连锁店销售美国Redb ook连锁店销售、美国房价指数、美国成屋销售年率、美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业 指数、美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数； 7/23(三)：台湾6月工业生产、美国抵押贷款市场指数、英国央行总裁卡尼将参加格拉 斯哥大学组织的全球经济辩论会； 7/24(四)：欧元区6月通胀率终值、美国Markit制造业PMI、美国6月新屋开工年率和建 筑许可年率、美国一周请领失业金数据、美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数、新西兰央行 公布利率决定； 7/25(五)：台湾6月M2年增率、美国6月耐久财订单、美国6月建筑许可年率修正值、德 国7月Ifo企业景气判断指数、俄罗斯央行公布利率决定。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.6100 5 103/10 1.1765 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)