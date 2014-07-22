香港个股：新创建拟斥资逾25.6亿元人民币收购二广高速公路控制权

路透香港7月22日 - 从事基建及港口业务的新创建集团 周二宣布，以25.628亿元人民币的出价竞得二广高速公路项目的51%股权。

公司的声明称，根据承诺书的条款，新创建的全资附属公司广东新川获确定为拍卖的最高出价人，但须待持有项目余下49%权益的广东路桥公司于8月20日之前决定是否放弃优先购买权后方可签署。

新创建拟收购的为位于广东省的二广高速公路怀集至三水段，总长度为118.04公里，为双向六车道高速公路连接邻近省份，包括广西省及湖南省。去年每日平均交通流量超过3.1万架次。二广高速公路于2010年12月开始运营，经营权至2035年12月终止。

新创建股份早盘中途暂停买卖，停牌前持平于14.98港元。公司已申请午盘恢复交易。(完)

浏览上市公司的声明：(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)