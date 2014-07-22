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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 13:22 BJT

香港股市：早盘升至逾七个月高位，资金流入推升蓝筹股

路透香港7月22日 - 香港股市指标股指周二早盘收高，触及逾七个月最高位，领涨亚洲股市，近期资金流入推升香港的蓝筹股。

鉴于中国未传出负面消息，投资者回补空头仓位，也推动股指上扬。

恒生指数 上涨1.2%至23,667.46点，为去年12月11日以来最高。恒生国企指数 上扬1.8%。若涨幅得以维持，该指数将取得四个月来最佳单日表现。

“美国股价合理但略显昂贵，因此越来越多的资金寻找其他投资机会，”国泰君安(香港)证券首席策略师蒋有衡称。

“香港可以作为一个投资对象。只要投资者认为企业业绩良好或基本面良好，资金将会流入，”他补充说。

恒生指数成分股中，腾讯 上涨1.7%，部分受到百度 在美国股市创下纪录收盘高位的提振。(完)
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