香港股市：早盘升至逾七个月高位，资金流入推升蓝筹股

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透香港7月22日 - 香港股市指标股指周二早盘收高，触及逾七个月最高位，领涨亚洲股市，近期资金流入推升香港的蓝筹股。
鉴于中国未传出负面消息，投资者回补空头仓位，也推动股指上扬。
恒生指数 上涨1.2%至23,667.46点，为去年12月11日以来最高。恒生国企指数 上扬1.8%。若涨幅得以维持，该指数将取得四个月来最佳单日表现。
“美国股价合理但略显昂贵，因此越来越多的资金寻找其他投资机会，”国泰君安(香港)证券首席策略师蒋有衡称。
“香港可以作为一个投资对象。只要投资者认为企业业绩良好或基本面良好，资金将会流入，”他补充说。
恒生指数成分股中，腾讯 上涨1.7%，部分受到百度 在美国股市创下纪录收盘高位的提振。(完)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。