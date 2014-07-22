新西兰央行：将检视银行监管规章，可能精简管理条例

“我们的目的是要增进审慎监管的效率、清晰度和一致性。”央行副总裁斯宾塞在新西兰银行家协会的演讲中称。

“我们必须确保，审慎监管适得其用，好处更胜限制和耗费的成本。”

斯宾塞指出，评估将“塑造并精简监管内容，而非大幅删减”。

新西兰的多数银行业者拥有者都是澳洲的银行，在全球金融危机期间避开了严重的信贷冲击，但当市场流动性枯竭时亦处境艰困。

在新西兰运营的银行需遵守和巴塞尔改革及金融稳定委员会的重要监管规定；过去几年已出台消费金融和保险业相关的新规则。