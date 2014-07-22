澳新汇市：新西兰元在央行利率决议前持稳，澳元小幅走高

新西兰元/美元 停滞在0.8678，料波幅不大，投资者静待新西兰央行周四是否会做出暂停收紧政策的暗示。

新西兰央行本周几乎笃定将连续第四次升息，将利率在上调25个基点至3.5%。

然而新西兰元汇率偏高、通胀受抑以及奶制品价格下跌的形势下，分析师怀疑央行的立场可能转趋观望。

“如果央行强烈暗示之后到今年底前将按兵不动，那么应见到新西兰元测试位于0.8650的支撑，且可能埋下跌至0.8600的伏笔。”BNZ汇市策略师Raiko Shareef称。

新西兰央行副总裁斯宾塞周二在演讲中未触及货币政策议题。

另一方面，澳洲央行总裁史蒂文斯则再度表示对当前政策制定感到满意，不过如果“有理由”预期央行要为经济做出更多努力，也会考虑进一步采取措施。

他对利率的平衡观点无疑让期待出现买或卖澳元的投资者感到泄气，不过史蒂文斯并未口头打压汇率，使部分市场人士还是找到了出手的藉口。

澳元/美元 小涨0.2%至0.9390，脱离日低0.9361，仍处于过去一个月所见的0.9320-9505区间内。

澳元短线风险将观望周三的澳洲通胀数据。(完)

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