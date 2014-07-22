香港新股：万洲国际IPO卷土重来，拟筹资20.53亿美元--消息

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透香港7月22日 - 据一名知情人士周二对路透称，中国猪肉食品企业--万洲国际 设定招股价，拟在香港首次公开发售（IPO）筹资20.53亿美元，8月5日在联交所挂牌上市。
消息人士并称，万洲国际设定招股价为每股6.2港元，相当于2014年预测市盈率11.5倍。
这家全球最大猪肉食品制商4月决定推迟香港IPO计划，因当时市场需求乏力。 （完）
(编译 雷美珍；审校 林高丽)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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