国际油市：布兰特原油小幅升向108美元，关注乌克兰局势及美国石油库存

0522GMT，布兰特9月原油期货 涨0.16美元，报每桶107.84美元，美国8月原油期货 涨0.31美元，至每桶104.90美元。8月合约将于周二到期。

自上周四马航坠机事件后布兰特原油上涨近2%以来，一直陷于窄幅波动。

Le Brun称，“市场已可接受飞机看来是意外被击落的。如果是蓄意被击落，我们将看到油价出现大幅溢价。”

他称，“但现在看来是俄罗斯与西方的角力，油价基于此必有一点风险溢价。”

关于乌克兰军队进入顿涅茨克市的报导加大了冲突升级的忧虑。

加沙地带的冲突导致外界担心紧张形势可能蔓延至整个中东地区。

石油投资者之后将会把关注点转向美国一周商业原油库存数据，一份路透初步调查预计截至7月18日止的当周，原油库存可能减少280万桶。 (完)

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