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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 14:14 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：澳元/美元上涨，澳洲央行总裁对当前利率满意

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* 澳元/美元涨0.17%，美元/日圆升0.13%，新西兰元/美元下滑0.12%，美元/印尼卢比下跌0.5%

* 日经指数涨0.79%，沪综指上扬1.02%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.65%，美国10年期公债收益率报2.4745%

* 澳洲央行总裁对当前利率满意，但必要时也会考虑继续行动

* 日本政府将2014/15财年经济增长预估小幅下调至1.2%

* 印尼总统候选人PRABOWO SUBIANTO要求推迟两周宣布选举结果，以调查选举作弊指控 (完)
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