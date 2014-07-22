《汇市简讯》伦敦盘初：澳元/美元上涨，澳洲央行总裁对当前利率满意

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
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* 澳元/美元涨0.17%，美元/日圆升0.13%，新西兰元/美元下滑0.12%，美元/印尼卢比下跌0.5%
* 日经指数涨0.79%，沪综指上扬1.02%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.65%，美国10年期公债收益率报2.4745%
* 澳洲央行总裁对当前利率满意，但必要时也会考虑继续行动
* 日本政府将2014/15财年经济增长预估小幅下调至1.2%
* 印尼总统候选人PRABOWO SUBIANTO要求推迟两周宣布选举结果，以调查选举作弊指控 (完)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。