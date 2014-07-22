更新版 1-日本经济：政府调降本财年经济成长预估至1.2%，与央行看齐

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
自去年4月来，日本央行维持货币政策稳定不变，当时其承诺通过激进的资产购买将基础货币增长一倍，以实现两年内通胀率达到2%的目标，从而结束长达15年的通缩。
在此次会议上，一些日本经济财政谘问会议委员表达了对近期建筑业劳动力短缺，以及对经济增长产生影响的担忧。
他们也谈到，政府编纂下一财年预算时，需要在财政纪律和刺激经济这两者之间做好平衡。(完) (编译 洪曦/朱晓军/石冠兰/王洋; 审校 田建华/张若琪/张明均)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
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