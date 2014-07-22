更新版 1-日本经济：政府调降本财年经济成长预估至1.2%，与央行看齐

自去年4月来，日本央行维持货币政策稳定不变，当时其承诺通过激进的资产购买将基础货币增长一倍，以实现两年内通胀率达到2%的目标，从而结束长达15年的通缩。

在此次会议上，一些日本经济财政谘问会议委员表达了对近期建筑业劳动力短缺，以及对经济增长产生影响的担忧。