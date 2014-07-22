台湾金融：兆丰银与日系银行主办台塑越南转投资公司2.1亿美元联贷案

兆丰商银新闻稿并指出，近期台塑集团虽受越南排华事件的影响，但由于其越南当地已深具影响力，营运已逐渐回复。而台湾兴业是台塑集团于越南深耕多年的核心公司，自2001年营运至今已陆续有4期扩建计画，投资总额已高达13亿美元。