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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 14:24 BJT

台湾金融：兆丰银与日系银行主办台塑越南转投资公司2.1亿美元联贷案

路透台北7月22日 - 台湾官股金控--兆丰金控 旗下银行周二表示，兆丰商银、日商三井住友银行、日商瑞穗银行及日商三菱东京日联银行等共同主办台塑 集团旗下越南台湾兴业2.1亿美元联贷案。

兆丰商银新闻稿并指出，近期台塑集团虽受越南排华事件的影响，但由于其越南当地已深具影响力，营运已逐渐回复。而台湾兴业是台塑集团于越南深耕多年的核心公司，自2001年营运至今已陆续有4期扩建计画，投资总额已高达13亿美元。

兆丰商银表示，本案原预定筹募金额为1.57亿美元，结果超额认贷至2.1亿美元，超额认贷率达34%。

兆丰商银分析称，在银行融资方面，台塑集团于去年11月筹措七年期六轻土地抵押贷款，银行团认购金额高达1,200亿台币，超额认购率逾71%；而在公司债市场，近二个月来趁长天期利率尚在历史低档时发行了二档额度共146亿台币，15年期固定债息2.03%~2.04%的首宗台湾民营公司债。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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