台湾金融：兆丰银与日系银行主办台塑越南转投资公司2.1亿美元联贷案

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透台北7月22日 - 台湾官股金控--兆丰金控 旗下银行周二表示，兆丰商银、日商三井住友银行、日商瑞穗银行及日商三菱东京日联银行等共同主办台塑 集团旗下越南台湾兴业2.1亿美元联贷案。
兆丰商银新闻稿并指出，近期台塑集团虽受越南排华事件的影响，但由于其越南当地已深具影响力，营运已逐渐回复。而台湾兴业是台塑集团于越南深耕多年的核心公司，自2001年营运至今已陆续有4期扩建计画，投资总额已高达13亿美元。
兆丰商银表示，本案原预定筹募金额为1.57亿美元，结果超额认贷至2.1亿美元，超额认贷率达34%。
兆丰商银分析称，在银行融资方面，台塑集团于去年11月筹措七年期六轻土地抵押贷款，银行团认购金额高达1,200亿台币，超额认购率逾71%；而在公司债市场，近二个月来趁长天期利率尚在历史低档时发行了二档额度共146亿台币，15年期固定债息2.03%~2.04%的首宗台湾民营公司债。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。