全球金市：黄金价格因亚股走高而下跌，避险买盘限制跌幅

瑞士贵金属交易商MKS Group在一份报告中称：“东欧和中东的不确定性应该会给金价一定的支撑。短期支撑在1,310美元，需有效突破1,325-26美元，才能进一步上行。”

巴以冲突方面，巴勒斯坦死亡人数已超过500人。尽管停火的呼声越来越高，但冲突仍在继续。

而乌克兰局势方面，西方政府威胁对俄罗斯进行更为严厉的制裁。

一些交易员表示，低迷的实货需求可能抑制金价的涨势，甚至会造成价格短期内下滑。

过去几个月实货需求一直不旺，因买家们在之前趁低价进货之后采取观望。

全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust 周一的持仓量下降1.8吨，至803.34吨。

市场也在关注即将公布的美国经济数据，以判断该国的经济力道以及对美联储政策的影响。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1307 -4.59 -0.35

现货银 20.82 -0.07 -0.34

现货铂金 1479.1 -2.5 -0.17

现货钯金 865.5 -8.5 -0.97

COMEX期金 1307.5 -6.4 -0.49

COMEX期银 20.895 -0.117 -0.56

汇率

欧元/美元 1.3523

美元指数 80.571

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金