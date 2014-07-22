全球金市：黄金价格因亚股走高而下跌，避险买盘限制跌幅

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
瑞士贵金属交易商MKS Group在一份报告中称：“东欧和中东的不确定性应该会给金价一定的支撑。短期支撑在1,310美元，需有效突破1,325-26美元，才能进一步上行。”
巴以冲突方面，巴勒斯坦死亡人数已超过500人。尽管停火的呼声越来越高，但冲突仍在继续。
而乌克兰局势方面，西方政府威胁对俄罗斯进行更为严厉的制裁。
一些交易员表示，低迷的实货需求可能抑制金价的涨势，甚至会造成价格短期内下滑。
过去几个月实货需求一直不旺，因买家们在之前趁低价进货之后采取观望。
全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust 周一的持仓量下降1.8吨，至803.34吨。
市场也在关注即将公布的美国经济数据，以判断该国的经济力道以及对美联储政策的影响。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1307 -4.59 -0.35
现货银 20.82 -0.07 -0.34
现货铂金 1479.1 -2.5 -0.17
现货钯金 865.5 -8.5 -0.97
COMEX期金 1307.5 -6.4 -0.49
COMEX期银 20.895 -0.117 -0.56
汇率
欧元/美元 1.3523
美元指数 80.571
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/王洋; 审校 王兴亚/艾茂林)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。