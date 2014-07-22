企业联盟：莱茵金属与中国华域汽车建立第四家合资企业--报导

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透法兰克福7月22日 - 莱茵金属(Rheinmetall) 执行长Armin Papperger向德国商报表示，该公司计划将一个制造铝制发动机组的部门转入与华域汽车 的合资企业，以便扶助汽车业务的增长。
“我们将把子公司KS Aluminium-Technologie转到与华域汽车的合资企业中，”德国商报在周二发布的访谈中引述Papperger称。
该报称，华域汽车将向新合资企业注入资本，华域汽车约60%的股份由上汽集团 所有。新企业中，中德双方股份比为50%-50%。
莱茵金属和华域汽车已建立了三家合资企业，主要生产活塞、汽缸盖等产品。
KS Aluminium-Technologie拥有约1,000名员工，年营收2亿欧元(2.705亿美元)。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。