韩国股市：创近八个月最高收位，市场看好振兴措施将令地产股受惠

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透首尔7月22日 - 韩国股市周二创下近八个月最高收盘位，市场看好地产行业将因政府振兴方案而受惠最深，促使建筑类股劲扬。
韩国综合股价指数 收高0.52%，成为2,028.93点，为12月2日以来最高收位。495只股票上涨，324只下跌，外资买超韩股1,620亿韩元(1.5816亿美元)。
建筑类股指数 跳涨2.8%，创2月17日以来单日最大百分比涨幅。大宇营造 以6.5%的涨幅带头上扬。
政府预定将发布经济振兴措施，交易商预估其中将包括旨在支撑地产市场的措施。(完)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。