韩国股市：创近八个月最高收位，市场看好振兴措施将令地产股受惠

路透首尔7月22日 - 韩国股市周二创下近八个月最高收盘位，市场看好地产行业将因政府振兴方案而受惠最深，促使建筑类股劲扬。

韩国综合股价指数 收高0.52%，成为2,028.93点，为12月2日以来最高收位。495只股票上涨，324只下跌，外资买超韩股1,620亿韩元(1.5816亿美元)。