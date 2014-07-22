版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 14:35 BJT

韩国股市：创近八个月最高收位，市场看好振兴措施将令地产股受惠

路透首尔7月22日 - 韩国股市周二创下近八个月最高收盘位，市场看好地产行业将因政府振兴方案而受惠最深，促使建筑类股劲扬。

韩国综合股价指数 收高0.52%，成为2,028.93点，为12月2日以来最高收位。495只股票上涨，324只下跌，外资买超韩股1,620亿韩元(1.5816亿美元)。

建筑类股指数 跳涨2.8%，创2月17日以来单日最大百分比涨幅。大宇营造 以6.5%的涨幅带头上扬。

政府预定将发布经济振兴措施，交易商预估其中将包括旨在支撑地产市场的措施。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐