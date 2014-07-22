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市场报道 | 2014年 7月 22日 星期二 14:41 BJT

《汇市简讯》美元/日圆下行风险加大

0620 GMT

* 现货与市场交易量维持近期水平，交投清淡

* 美元/日圆风险逆转指标显示，目前下行风险达顶点

* 澳元/美元隔夜期权有买兴，稍后美国及澳洲将公布消费者物价指数(CPI)

* 英镑gamma值受支撑，关注本周央行货币政策委员会(MPC)会议记录和国内生产总值(GDP)数据(完)

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