《汇市简讯》美元/日圆下行风险加大

快讯提示：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数为+5.20，创11月来最低
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0620 GMT
* 现货与市场交易量维持近期水平，交投清淡
* 美元/日圆风险逆转指标显示，目前下行风险达顶点
* 澳元/美元隔夜期权有买兴，稍后美国及澳洲将公布消费者物价指数(CPI)
* 英镑gamma值受支撑，关注本周央行货币政策委员会(MPC)会议记录和国内生产总值(GDP)数据(完)
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