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货币新闻 | 2014年 7月 22日 星期二 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月22日

路透伦敦7月22日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           157,125              -875
    锡            11,920               +25
    铅           213,725              持平
    锌           656,275              -400
    铝         4,938,125            -9,075
    镍           311,214              +150
    铝合金        35,320              持平
    NASAAC        61,940              -500
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据   库存分布      品种  库存数据   库存分布
 铜    <MCU-STOC  <0#MCUSTX-LO  铅    <MPB-STOC  <0#MPBSTX-LO
       KS>        C-GRD>              KS>        C-GRD>
 铝    <MAL-STOC  <0#MALSTX-LO  锡    <MSN-STOC  <0#MSNSTX-LO
       KS>        C-GRD>              KS>        C-GRD>
 锌    <MZN-STOC  <0#MZNSTX-LO  铝合  <MAA-STOC  <0#MAASTX-LO
       KS>        C-GRD>        金    KS>        C-GRD>
 镍    <MNI-STOC  <0#MNISTX-LO  NASA  <MNA-STOC  <0#MNASTX-LO
       KS>        C-GRD>        A     KS>        C-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
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