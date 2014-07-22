表格：LME金属库存最新变化--7月22日

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透伦敦7月22日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 157,125 -875 锡 11,920 +25 铅 213,725 持平 锌 656,275 -400 铝 4,938,125 -9,075 镍 311,214 +150 铝合金 35,320 持平 NASAAC 61,940 -500 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 <MCU-STOC <0#MCUSTX-LO 铅 <MPB-STOC <0#MPBSTX-LO KS> C-GRD> KS> C-GRD> 铝 <MAL-STOC <0#MALSTX-LO 锡 <MSN-STOC <0#MSNSTX-LO KS> C-GRD> KS> C-GRD> 锌 <MZN-STOC <0#MZNSTX-LO 铝合 <MAA-STOC <0#MAASTX-LO KS> C-GRD> 金 KS> C-GRD> 镍 <MNI-STOC <0#MNISTX-LO NASA <MNA-STOC <0#MNASTX-LO KS> C-GRD> A KS> C-GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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