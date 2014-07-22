中国企业：小米发布最新版本智能手机小米4

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透上海7月22日 - 中国智能手机生产商小米科技在周二的新品发布会上宣布其最新版本智能手机小米4的一些性能细节，其内存和电池容量领先于三星 和HTC（宏达电） 的旗舰安卓机型。
据小米官方微博介绍，小米4采用高通的骁龙801芯片，5英寸屏，3GB大内存，16GB或64GB高速闪存，3,080毫安的锂电池。在电池容量方面，三星S5和HTC M8分别为2,800和2,600毫安。小米4的大电池设计和系统省电优化，可使手机正常使用时间达到一天半。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。