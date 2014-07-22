中国企业：小米发布最新版本智能手机小米4

路透上海7月22日 - 中国智能手机生产商小米科技在周二的新品发布会上宣布其最新版本智能手机小米4的一些性能细节，其内存和电池容量领先于三星 和HTC（宏达电） 的旗舰安卓机型。

据小米官方微博介绍，小米4采用高通的骁龙801芯片，5英寸屏，3GB大内存，16GB或64GB高速闪存，3,080毫安的锂电池。在电池容量方面，三星S5和HTC M8分别为2,800和2,600毫安。小米4的大电池设计和系统省电优化，可使手机正常使用时间达到一天半。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)