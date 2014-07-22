香港个股：泰山石化争取8月初法院指令召开债权人会议日期

路透香港7月23日 - 将以中国泉州船厂为核心资产的泰山石化 称，拟争取8月初法院指令召开债权人会议日期，以尽快完成债务重组，同时令股份早日复牌。

泰山石化去年已提交债务重组方案，今年4月又在主要股东广东振戎的支持下与新加坡主权基金淡马锡 旗下吉宝企业 达成业务合作协议，为未来专注于钻油平台建造业务作好准备，现阶段只要完成债务重组，股份复牌亦指日可待。

泰山石化执行董事黄少雄接受访问时称，公司已于6月底委聘在破产案经验丰富的法律团队，准备争取于8月8日百慕达法院给出正式债权人会议召开日期的指引。

“如果正式债权人会议顺利通过债务重组建议，下一步便可召开股东会审议向债权人发行股份或可换股债券之计划。”他说。

根据债务重组建议，票据持有人获偿付现金加股份，偿债比率为30-40%，即削债60-70%；无抵押索偿只获偿付10%现金，即削债90%。泰山石化由于资不抵债，如果债务重组失败，泉州船厂将归船厂债权人广东振戎所有。

如果泰山石化能够完成债务重组，则未来会以泉州船厂为核心，与吉宝打造具国际顶级水准的中国钻油平台制造基地。不过，与吉宝合作的先决条件是泰山石化能够达成债务重组协议并在联交所复牌。

黄少雄称，虽然泰山石化与吉宝签订30年管理服务协议，但双方意向永久合作，且吉宝已落实改造泉州船厂的细节，包括派驻高层管理人员、产品设计、接单过程等。吉宝允许泰山石化生产任何吉宝专利设计产品，泰山石化向吉宝支付固定费用另加利润分成。

此外，吉宝还可以认购泰山石化可换股债券，在泰山石化重组完成后兑换最多9.9%的股份。

“将来泉州船厂除了承造广东振戎和鸿鹰集团（Falcon Energy Group） 两名策略股东的订单之外，会有不少第三方订单。”他并指出，“在公布与吉宝的合作后，好多人直接向泰山石化接洽。”

吉宝旗下吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine, Keppel O&M）是全球最大规模的岸外与海事集团之一，也是钻油台设计、建造与修理市场的领导者，在世界各地拥有20家船厂和办事处。去年共获得70亿新加坡元订单，截至去年底为止的净订单额约142亿新加坡元，当中几项重大订单包括墨西哥钻探公司Grupo R委任吉宝远东（Keppel FELS）建造五座吉宝远东B级自升式钻油台，总值超过10亿美元。

泉州船厂位于福建省，目前以小型船舶建造和修船为主，在吉宝的协助下，泰山石化计划对泉州船厂投入1-2亿元人民币作前期改造准备，明年正式投产，每年可建造四艘钻油台。

身兼广东振戎能源有限公司副总经理的泰山石化行政总裁唐朝章称，泰山石化未来发展以稳为主，船厂业务稳固后会考虑向产业链伸延，相信在广东振戎和吉宝的保驾护航之下，未来业务发展更好。