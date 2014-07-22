台湾股市：金融市场休市一日，因台风麦德姆来袭

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透台北7月23日 - 台湾台北市政府周二晚间宣布台北市周三(23日)因中度台风麦德姆(MATMO)台风来袭，停止上班上课一日。台北金融市场包括股市/债市/汇市/货币市场同步休市一日，当日应行的交割款券顺延办理。
全台湾各地方县市政府包括台北市及新北市、中部的台中市和南部的台南和高雄市，周二晚间陆续宣布周三停止上班上课一日。
为因应台风可能带来的灾害，包括中央及地方政府皆严阵以待，包括国防部国军灾害应变中心已开设，并已通令各军司令部完备各项防台及救灾整备。
总统马英九周二晚间亦与行政院江院长宜桦与指挥官内政部部长陈威仁赴中央灾害应变中心，了解防救灾应变作业。
台湾中央气象局周二发布台风麦德姆路陆上台风警报。根据本地时间周二晚间10:15最新的警报单，麦德姆目前中心位置在北纬22.8度，东经121.8度，即在台湾东部的花莲的南方约130公里海面上。预期其将以以每小时20公里速度，向西北转北北西进行。当时近中心的最大风速相当为13级风。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha