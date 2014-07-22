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亚洲 | 2014年 7月 23日 星期三 07:25 BJT

台湾股市：金融市场休市一日，因台风麦德姆来袭

路透台北7月23日 - 台湾台北市政府周二晚间宣布台北市周三(23日)因中度台风麦德姆(MATMO)台风来袭，停止上班上课一日。台北金融市场包括股市/债市/汇市/货币市场同步休市一日，当日应行的交割款券顺延办理。

全台湾各地方县市政府包括台北市及新北市、中部的台中市和南部的台南和高雄市，周二晚间陆续宣布周三停止上班上课一日。

为因应台风可能带来的灾害，包括中央及地方政府皆严阵以待，包括国防部国军灾害应变中心已开设，并已通令各军司令部完备各项防台及救灾整备。

总统马英九周二晚间亦与行政院江院长宜桦与指挥官内政部部长陈威仁赴中央灾害应变中心，了解防救灾应变作业。

台湾中央气象局周二发布台风麦德姆路陆上台风警报。根据本地时间周二晚间10:15最新的警报单，麦德姆目前中心位置在北纬22.8度，东经121.8度，即在台湾东部的花莲的南方约130公里海面上。预期其将以以每小时20公里速度，向西北转北北西进行。当时近中心的最大风速相当为13级风。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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