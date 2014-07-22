表格：外资在韩国股市买超1,613亿韩元，为连续第六天买超

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透首尔7月22日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,613亿韩元。外资已经连续六个交易日买超韩股，此间累计净买入1.045兆韩元的股票。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月22日 161.3 -98.1 -58.4
7月21日 98.2 -134.6 42.0
7月18日 120.6 -253.2 128.0
7月17日 228.2 -121.6 -108.6
7月16日 155.1 -120.3 -34.9
7月15日 281.6 -148.0 -140.8
7月14日 -7.0 -9.5 23.1
7月11日 67.1 -253.5 203.3
7月10日 187.8 -246.9 76.0
7月 9日 -70.2 -108.5 187.1
7月 8日 96.8 -133.1 27.3
7月 7日 187.5 -249.5 70.3
7月 4日 33.0 -64.8 31.5
7月 3日 157.6 -116.8 -23.8
7月 2日 312.5 -50.0 -244.5
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本月以来 2,110.4 -2,236.2 216.0
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今年以来 4,473.8 -4,222.8 310.4
----------------------------------------------(完)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
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