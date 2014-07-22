重发-中国债市：IRS先跌后升，正回购停发短暂刺激之后资金面忧虑再起

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路透上海7月22日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二先跌后升。交易员表示，央行正回购暂停一度刺激IRS短端品种早盘一路下行，但随后市场对本周新股申购抽紧资金面的忧虑再起，IRS掉头走升，基本收复一早跌幅。

央行公开市场周二未进行任何操作，时隔近一个月后，正回购操作再次暂停。市场人士表示，月中财税缴款对流动性抽离效应仍存，而本周还将迎来密集新股发行，资金面再临严峻考验，央行公开市场顺势而为暂停操作，呵护缓解资金压力意图明显。

“正回购停发，砸了一波然后回来了，“北京一银行交易员表示，主要七天fixing(回购定盘利率)也上来了些，感觉机构对明日新股发行对资金面的扰动还是有点担心。

上海一银行交易员亦称， 今天repo1Y品种最低的时候，大概比昨天收盘低了7BP，昨天3.99%，今天最低3.92%，现在3.98%/3.95%， 就是被正回购暂停刺激了下。

与现券和新债的积极反应不同，银行间资金市场表现淡定，主要回购利率小幅震荡。交易员称，央行再次暂停正回购操作更有利于稳定心态，而实际资金供给没有因此明显改善，密集新股发行将至，流动性承压未减。

对于未来预期，上述北京交易员表示，新股冲击估计也就本周会影响比较大，料之后资金有望回归平稳，IRS短端继续下行仍值得期待，但长端可能还得看债市走势及经济基本面整体的情况。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.8493/3.9613 3.9297/4.0060 4.1150/4.1940 4.2937/4.3880 4.2757/4.5697

上日 3.8847/3.9967 3.9850/4.0620 4.1520/4.2287 4.3470/4.4310 4.3313/4.6538

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变动 -0.0354/-0.0354 -0.0553/-0.0560 -0.0370/-0.0347 -0.0533/-0.0430 -0.0556/-0.0841

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。