《RUSSELL专栏》中国产能供过于求，铝价涨势或受阻

**上海较伦敦期铝的升水缩窄**

这导致上海和伦敦期铝的价格愈发走向脱节。

伦敦期铝 周一收报每吨2,020美元，为2013年2月以来最高价。这是受到需求前景改善的提振，因汽车生产商增加对铝的使用量，并且围绕LME仓库出货排队的争议仍有影响。

鉴于有约300万吨铝等待交割，实货铝的升水在西方市场一路飙升，从而增加了制造商获得铝的成本。

相比之下，上海期铝 以美元计价的价格今年下达了2.9%，以人民币计价则大体持平。

这意味着沪铝较伦铝的升水缩窄，周一时报在226.81美元，远低于去年底时的515.94美元。

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回顾2012年初，伦敦期铝大涨，而上海期铝走平，令价差在当年3月1日达到每吨219.18美元。

但在之后的六个月里，伦铝价格大跌近22%，而上海期铝价格只跌了6%。这并不是说同样的事情此次还将重演，但这的确说明，当伦敦期铝较上海期铝录得更大涨幅时，那么一旦当价差要回归更正常的水平，伦敦期铝更有可能出现下跌。

特别是考虑到中国炼厂承受着利润率的压力并面临着供应过剩的局面，使得中国国内铝价难见上行空间，因此更是容易出现伦敦期铝下跌的情况。（完）