马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透伦敦7月22日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/美元：本周跌破两年上涨趋势线切入位1.3525美元，略高于2014年低点1.3476美元。我们预计在一小波反弹后，该水准料被跌穿。若真如此，欧元/美元将下看200周移动均线1.3426美元和2013年11月低点1.3295美元。
* 英镑/美元：在当前区间承压，我们认为市场可能在筑顶。与近期高位相伴的，是日线图上相对强弱指标出现较大背离，这表明上涨动能的减弱，上方的主要阻力位是1.7300/3美元。
* 欧元/日圆：出现小幅反弹，当前在55周移动均线137.38附近交投.自2012年11月以来，欧元/日圆还未跌破这一水准，市场可能会在此展开盘整，之后或会迎来下跌。新的低点136.71伴随着日线图上相对强弱指标的背离，我们认为近期将有一波(较小的)反弹。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3505 1.3523 -0.13 -1.75 1.3745
美元/日圆 101.46 101.39 +0.07 -3.65 105.30
欧元/日圆 137.06 137.11 -0.04 -5.23 144.63
美元/瑞郎 0.8995 0.8979 +0.18 +0.75 0.8928
英镑/美元 1.7065 1.7074 -0.05 +3.07 1.6556
美元/加元 1.0739 1.0734 +0.05 +1.12 1.0620
澳元/美元 0.9386 0.9372 +0.15 +5.31 0.8913
新西兰元/美元 0.8666 0.8685 -0.22 +5.61 0.8206
欧元/瑞郎 1.2150 1.2142 +0.07 -0.99 1.2271
欧元/英镑 0.7912 0.7917 -0.06 -4.64 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2507 9.2579 -0.08 +4.56 8.8474
美元/挪威克朗 6.1907 6.1960 -0.09 +2.05 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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