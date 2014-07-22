路透伦敦7月22日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 欧元/美元：本周跌破两年上涨趋势线切入位1.3525美元，略高于2014年低点1.3476美元。我们预计在一小波反弹后，该水准料被跌穿。若真如此，欧元/美元将下看200周移动均线1.3426美元和2013年11月低点1.3295美元。

* 英镑/美元：在当前区间承压，我们认为市场可能在筑顶。与近期高位相伴的，是日线图上相对强弱指标出现较大背离，这表明上涨动能的减弱，上方的主要阻力位是1.7300/3美元。

* 欧元/日圆：出现小幅反弹，当前在55周移动均线137.38附近交投.自2012年11月以来，欧元/日圆还未跌破这一水准，市场可能会在此展开盘整，之后或会迎来下跌。新的低点136.71伴随着日线图上相对强弱指标的背离，我们认为近期将有一波(较小的)反弹。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3505 1.3523 -0.13 -1.75 1.3745

美元/日圆 101.46 101.39 +0.07 -3.65 105.30

欧元/日圆 137.06 137.11 -0.04 -5.23 144.63

美元/瑞郎 0.8995 0.8979 +0.18 +0.75 0.8928

英镑/美元 1.7065 1.7074 -0.05 +3.07 1.6556

美元/加元 1.0739 1.0734 +0.05 +1.12 1.0620

澳元/美元 0.9386 0.9372 +0.15 +5.31 0.8913

新西兰元/美元 0.8666 0.8685 -0.22 +5.61 0.8206

欧元/瑞郎 1.2150 1.2142 +0.07 -0.99 1.2271

欧元/英镑 0.7912 0.7917 -0.06 -4.64 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2507 9.2579 -0.08 +4.56 8.8474

美元/挪威克朗 6.1907 6.1960 -0.09 +2.05 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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