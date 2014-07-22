印尼金融：央行称若卢比下跌“脱离基本面”，已准备好干预汇市

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透雅加达7月22日 - 印尼央行发言人周二称，如果卢比下跌“脱离基本面”，央行已经准备好干预汇市。
印尼卢比/美元 目前报11,590左右，盘中跌0.2%。
印尼股市周二下午盘初下挫逾2%，因市场担忧在总统大选中可能落败的候选人试图推迟大选结果的官方声明。该结果计划在下午稍晚公布。(完) (编译 朱晓军；审校 龚芳)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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