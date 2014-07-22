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货币新闻 | 2014年 7月 22日 星期二 16:37 BJT

印尼金融：央行称若卢比下跌“脱离基本面”，已准备好干预汇市

路透雅加达7月22日 - 印尼央行发言人周二称，如果卢比下跌“脱离基本面”，央行已经准备好干预汇市。

印尼卢比/美元 目前报11,590左右，盘中跌0.2%。

印尼股市周二下午盘初下挫逾2%，因市场担忧在总统大选中可能落败的候选人试图推迟大选结果的官方声明。该结果计划在下午稍晚公布。(完) (编译 朱晓军；审校 龚芳)
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