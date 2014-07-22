重温稿-《中国新债预测》30年国债利率预测均值4.75%，现券转稳支撑略低于估值

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 招标品种：财政部30年期固息国债
* 招标金额：260亿元人民币
* 招标时间：周三(23日)9:30-10:30
* 受访人数：8位(银行、券商）
* 预测区间：4.65%-4.80%
* 预测均值：4.75%
路透上海7月22日 - 中国财政部周三将跨市场招标发行30年期固息国债。路透调查显示，超长期国债流动性严重不足，新债定价多参考中债估值，或结合与10年国债利差推算。近日现券市场转稳，明日新债有望略低于估值水平，预测均值落在4.75%附近。
自上周五起，银行间现券收益率开始止升小降；央行公开市场今日再次暂停正回购操作，并导致国开行上午招标的三期债结果明显偏低。
北京一大型银行交易员表示，对这种超长期国债，银行类机构需求一般。不过考虑到现券近日走势转稳，明日新债利率定位，可能较估值稍低，个人预计区间在4.75%-4.80%。
银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，30年品种最新估值为4.8107%。
上海一银行交易员并指出，除了参考同期限国债估值，也可以结合与流动性相对较好的10年国债的利差考虑。按现有50个基点左右的点差估算，若需求平稳，明日新债利率有望落在4.8%或者稍低一些水平。
中债到期收益率曲线中，10年期品种最新估值 为4.3017%。不过交易员透露，二级市场稍早该期限国债成交收益率在4.27%/4.28%左右。
今年以来，财政部在4月和5月发行过两次超长期国债，期限分别为20年和50年，发行量均为260亿元，投标倍数分别为1.79倍和2.30倍。
明日招标国债为今年第16期记账式附息国债，计划发行量260亿元。每半年付息，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债7月24日开始计息，7月24日至7月28日进行分销，7月30日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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