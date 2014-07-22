《全球汇市》澳元上扬而日圆回撤，市场关注美国CPI

可能对俄罗斯开展一轮新的更严厉制裁的威胁，一直是悬在欧元顶上的达摩克利斯之剑。欧盟外交部长周二开会，讨论如何精细部署10天之前达成的制裁。

俄罗斯和企业受制裁的数量还不详，所以还有采取更严厉姿态的余地，不过预计这比不上华府呼吁的采取全面行业性质的举动。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)的分析师在早报中写道，“近期若紧张形势升级，则对加强对欧元和日圆的支撑。”

欧元兑美元 跌0.1%至1.3505美元。上周欧元跌破1.35美元，是2月以来首次。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3487 1.3523 -0.27 -1.88 1.3745

美元/日圆 101.49 101.39 +0.10 -3.62 105.30

欧元/日圆 136.85 137.11 -0.19 -5.38 144.63

美元/瑞郎 0.9007 0.8979 +0.31 +0.88 0.8928

英镑/美元 1.7063 1.7074 -0.06 +3.06 1.6556

美元/加元 1.0742 1.0734 +0.07 +1.15 1.0620

澳元/美元 0.9383 0.9372 +0.12 +5.27 0.8913

新西兰元/美元 0.8665 0.8685 -0.23 +5.59 0.8206

欧元/瑞郎 1.2149 1.2142 +0.06 -0.99 1.2271

欧元/英镑 0.7901 0.7917 -0.20 -4.77 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2460 9.2579 -0.13 +4.51 8.8474

美元/挪威克朗 6.1890 6.1960 -0.11 +2.02 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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