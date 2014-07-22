台湾央行：共发行1,844.2亿台币存单，存单发行余额增6.5亿台币

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透台北7月22日 - 台湾央行周二公布，共发行1,844.2亿台币存单，与今日存单到期金额1,837.7亿相较，存单发行余额增6.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,803.2
91天期 0.93 33.0
182天期 1.05 8.0
央行上日共发行4,266.8亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,037.25亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负90亿台币，累积超额准备为负2,797亿台币，加计前期1%的超额准备为负1,817亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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