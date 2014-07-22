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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 16:45 BJT

台湾汇市：台币连二日微收升但实质交易平稳，油款和进口商买汇需求不少

* 外资整体倾向汇入
    * 油款及进口商买汇，现金股利也有些许汇出需求
    * 明日实质交易区间暂看29.950-30.000

    路透台北7月22日 - 台币兑美元  周二实质交易大致平稳，随着韩元而
微收升。汇银人士表示，外资虽不一致但整体而言仍倾向汇入，但油款及进口商的美元买盘
不少，两相抵销下，令汇市窄幅波动。
    
    交易员指出，虽然韩元收升，但是台币今日实质交易并未明显走扬，因为除了外资汇入
之外，出口商并不太愿意在此间抛汇。另一方面，进口商及油款和部分的现金股利有买汇需
求，令台币在二股力量交杂下，并未走出方向。
    
    〞行情就是在29.980这里钉住了，...央行不想动，因为现在往上带也不对、往下带也
不对。〞一位大型民营银行交易员说。
    
    他们认为，近期现金股利配发后的汇出需求，对盘势造成似有若无的影响，此外发放金
额最大的台积电 还要等到月底才配发现金股利，因此短期之内若台股 不急
弹，台币走势较可能是偏向30靠拢，甚或可能跌破30。
    
    不过，也有大型公营银行交易员表示，由于每年9-11月一向是电子业出口企业的旺季，
按往常出口商都有很大的抛汇压力，因此预期届时台币应会有一小波段的升值行情。
    
    台币今日主要交易区间在29.973-29.990，上日交易区间主要在29.957-29.985。交易员
预估明日主要交易区间在29.950-30.000。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价略有
加深，美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.970-29.990左右，上日纽约盘收
在29.965。
        
    台湾股市周二连两日收涨，短线料持续高档震荡。 而外资及陆资在台股大
幅买超66.21亿台币；上交易日修正后转为卖超1.19亿台币。 
                
    本周全球重要经济事件与数据包括：  
    7/22(二)：台湾6月季调失业率；美国经季节调整消费者物价指数(CPI)；美国ICSC/高
盛连锁店销售美国Redbook连锁店销售；美国房价指数；美国成屋销售年率；美国里奇蒙联
邦储备银行综合制造业指数；美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数；英国工业联盟(CBI)7月
总工业订单差值；澳洲央行总裁史蒂文斯在Anika基金会的餐会上发表讲话；
    7/23(三)：台湾6月工业生产指数；美国抵押贷款市场指数；欧元区消费者信心；韩国
第二季国内生产总值(GDP)初值；英国工业联盟(CBI)7月零售销售差值；英国央行总裁卡尼
将参加格拉斯哥大学组织的全球经济辩论会；澳洲国库部长霍基和新西兰财长英格利希对泛
塔斯曼商圈发表联合讲话；
    7/24(四)：滙丰7月中国制造业PMI初值；欧元区及德国及法国7月Markit制造业、服务
业、综合PMI初值；美国Markit制造业PMI初值；美国6月新屋开工年率和建筑许可年率；美
国一周请领失业金数据；美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数；英国6月零售销售；新西兰
央行公布利率决定；国际货币基金组织(IMF)公布全球经济展望报告；
    7/25(五)：台湾6月M2年增率；美国6月耐久财订单；美国6月建筑许可年率修正值；德
国7月Ifo企业景气判断指数；俄罗斯央行公布利率决定。

    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     30.035    30.037  29.973-30.035   30.035     5.14    5.45
                                                                         
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 美元/台币六个月期         -0.150/-0.120       -0.140/-0.110
 (完)
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