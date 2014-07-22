更新版 1-台湾气象：麦德姆台风可能明日登陆台湾，各地防豪雨--气象局

(新增台风动态及县、市政府最新宣布)

路透台北7月22日 - 台湾中央气象局周二发布编号第10号的中度台风--麦德姆(MATMO)的海上及陆上台风警报，估计台风可能在周三登陆；台湾东部县市包括宜兰、花莲、台东已宣布晚间六时之后停班停课，其他县市暂未受影响。

中央气象局同步发布豪雨特报以及超大豪雨特报。台湾股市、汇市、债市、货币市场明日是否开市，将视台北市政府晚间八时左右的宣布而定。

根据本地时间16:00最新的警报单，麦德姆目前中心位置在北纬21.9度、东经122.3度，花莲的南南东方约240公里之海面上。台风行进速度由每小时22公里渐慢至18公里，向西北移动。