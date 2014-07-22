更新版 1-台湾气象：麦德姆台风可能明日登陆台湾，各地防豪雨--气象局

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
(新增台风动态及县、市政府最新宣布)
路透台北7月22日 - 台湾中央气象局周二发布编号第10号的中度台风--麦德姆(MATMO)的海上及陆上台风警报，估计台风可能在周三登陆；台湾东部县市包括宜兰、花莲、台东已宣布晚间六时之后停班停课，其他县市暂未受影响。
中央气象局同步发布豪雨特报以及超大豪雨特报。台湾股市、汇市、债市、货币市场明日是否开市，将视台北市政府晚间八时左右的宣布而定。
根据本地时间16:00最新的警报单，麦德姆目前中心位置在北纬21.9度、东经122.3度，花莲的南南东方约240公里之海面上。台风行进速度由每小时22公里渐慢至18公里，向西北移动。
中央气象局并指出，麦德姆台风暴风圈正逐渐进入台湾东南部陆地及恒春半岛，对全台各地及澎湖、马祖、金门构成威胁。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。