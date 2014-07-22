全球贵金属：7月21日SPDR黄金持仓减少0.22%，iShares白银持仓持平

快讯提示：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数为+5.20，创11月来最低
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路透7月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五持仓较周四增加0.22%，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 持仓同期持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 25,828,190.4 7月21日 25,885,929.6 7月18日 -57,739.3 -0.22%
iShares 322,745,849.4 7月21日 322,745,849.4 7月18日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 高琦)
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