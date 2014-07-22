香港房地产：下半年二、三线商舖空置情况料将加剧--高纬环球

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透香港7月22日 - 商业房地产服务商--高纬环球周二表示，香港主要购物区上半年的地舖空置情况较去年底明显上升，因在销售放缓下零售商开店较为审慎；预期下半年一线街道的商舖租金仍可＂横行＂，但二、三线街道的商舖空置情况将加剧。
随着访港内地旅客对珠宝、钟表等奢侈品的消费减少、消费模式改变以及去年同比的基数较高，香港2-5月的零售销售货值已连跌四个月。 这对零售商舖的影响亦已逐渐反映出来。
据高纬环球的调查，今年6月香港四个主要购物区：中环、铜锣湾、旺角及尖沙嘴的主要街道地舖空置数量分别为79个、126个、48个及95个，较去年底的47个、81个、21个及44个均明显上升。
＂除非下半年有特别措施刺激，预期一线地区一线街道的商舖租金仍可横行，但二、三线街道则会陆续出现更多‘吉舖’（空置舖位）。＂高纬环球商舖部主管胡咏诗在记者会称。
该行表示，现时一线地段的商舖空置率仍然很低，核心区商舖租金略为下调2%；预期下半年核心区商舖租金相对稳定，有可能下调2-3%，但二、三线商舖租金下调幅度或达5-8%。
在写字楼物业租务市场方面，上半年整体市场需求低迷，净吸纳量只有12.3万平方尺，该行料全年净吸纳量也只有30万平方尺，较过去年均124万平方尺大幅减少。
高纬环球香港董事总经理萧亮辉表示，自2012年起市场对写字楼的净吸纳量已呈下跌趋势，上半年的情况反映企业过去半年至一年间进一步紧缩开支。中区写字楼的需求主要来自中国内地的金融机构和中小型租户，至于海外金融机构则仍倾向缩减租用楼面面积或搬迁以减省成本。
被问到倘＂占领中环＂事件发生会否对香港的营商环境带来影响时，萧亮辉称，金融机构已就事情一旦发生订出应变指引，即使这行动发生料也不会维持很久，加上不少企业也能让员工在家上班，相信整体影响不大。
＂占领中环＂目标是争取香港2017年普选行政长官，选举制度须符合国际社会对普及和平等的选举要求等，假如政府提出不符合国际普选标准的选举方案，有关方面将进行＂占领中环＂，藉此瘫痪香港的金融中心，向当局施加政治压力。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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