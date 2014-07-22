《中国债市每日综述》正回购暂停一二级现券显暖，流动性忧虑下谨慎为主

* 央行暂停正回购，国开行新债定位明显偏低

* 博反弹机构入市，现券收益率震荡下行

* 流动性忧虑仍在，现券短端及IRS表现略逊

* 后市方向不够明朗，谨慎气氛暂难消

路透上海7月22日 - 中国银行间市场周二现券震荡中继续小幅反弹。央行今日暂停正回购操作，基本符合市场预期，而国开行新债缩量发行后，定位明显偏低，部分博反弹机构入市，推动现券收益率稍降。

交易员并指出，受新股申购资金冻结扰动，短线流动性忧虑仍困扰市场，现券短端表现较中长端略逊，而人民币利率互换(IRS)午后亦收复早盘跌幅，整体债市气氛未脱谨慎，在后市方向明朗前，观望气氛一时难消。

“正回购暂停了，一部分博反弹机构冲了进去，应该是以参与波段为主。”上海一券商交易员称。

央行公开市场周二未进行任何操作，时隔近一个月后，正回购操作再次暂停。市场人士表示，月中财税缴款对流动性抽离效应仍存，而本周还将迎来密集新股发行，资金面再临严峻考验，央行公开市场顺势而为暂停操作，呵护缓解资金压力意图明显。

北京一券商交易员则指出，“收益率下去一点又会反弹回来，说明市场预期不是很稳定。”

上述上海的交易员还提到，受发行量大减提振，国开行新债定位偏低，二级市场上长端收益率随之略降，但短端午后略上行，因资金面忧虑仍在。

她认为，整体市场空头情绪占上风，因供给压力、信用事件发酵、以及基本面多重因素的拖累，“(现券)操作难度加大，下半年要降低回报预期，持有到期为主。”

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 0#CNYIRS7R=CFXS 周二先跌后升。交易员表示，央行正回购暂停一度刺激IRS短端品种早盘一路下行，但随后市场对本周新股申购抽紧资金面的忧虑再起，IRS掉头走升，基本收复一早跌幅。

国开行上午招标的三至七年三期固息债，结果较预测均值低出6-10个基点(bp)。而发债规模被调减近六成，则助投标倍数攀高至6-8倍附近。

剩余期限约6.49年的固息国开债140203券最新成交 在5.17%，上日尾盘为5.22%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 今日收报93.036元，与上日结算价基本持平。

**资金供给未明显改善**

银行间资金市场周二表现淡定，主要回购利率小幅震荡。交易员称，央行暂停正回购更有利于稳定心态，而实际资金供给没有因此明显改善，密集新股发行将至，流动性承压未减。

北京一银行交易员表示，早盘“资金还是有点紧张，正回购(暂停)从绝对量上改善有限，可能更多是心理上有点作用。”

他并指出，密集的新股发行马上开始。虽然新股冻结资金不会从总量上减少流动性，但不排除随后两日上午，大量资金在途，或导致市场波动加大。

最新的新股统计显示，周三(23日)和周四(24日)两天，为10家公司首次公开发行(IPO)的网上申购日。知名投行中金公司报告认为，本轮IPO预计冻结资金规模7,000-10,000亿元人民币。

华南一银行交易员补充说，大型银行中，仅有国开行出资意愿明确，但也仅能满足部分机构需求。当然，停止正回购虽然从量上助益不大，但作用至少聊胜于无。

与流动性有关的另一个消息是，财政部将于周四进行500亿元的国库现金定期存款招标，期限三个月。(报导全文) 此外，据路透计算，本周公开市场仅有180亿元正回购到期，无央票到期。

今日银行间市场质押式回购总成交金额7,488.30亿元，较上日的7,989.51亿元略降；其中，隔夜品种成交5,178.94亿元，上日为5,081.96亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3093 3.3643 -5.50 5,178.94

七天 4.0031 3.8472 +15.59 1,335.34

14天 5.1873 5.0632 +12.41 800.82

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7650 1.2000 +156.50 2,968.94

七天 4.8600 5.0050 -14.50 291.04

14天 5.0600 5.0500 +1.00 24.71

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4000 3.3100 +9.00 --

七天 3.8300 3.6700 +16.00 --

14天 5.2000 5.0000 +20.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.2530 3.3180 -6.50 --

七天 3.8480 3.6940 +15.40 --

三个月 4.7465 4.7467 -0.02 --