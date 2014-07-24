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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 17:22 BJT

台湾债市：103/10期五年公债中，证券业买超10亿台币

路透台北7月24日 - 台湾柜台买卖中心周四公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/10A0311
0=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      6.50     10.50        -4.00
     票券业      0.50      6.50        -6.00
     证券业     23.50     13.50       +10.00
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