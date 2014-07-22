香港个股：国美电器预期上半年净利润将同比上升超过110%

国美电器声明称，上半年在低成本供应链的支撑下，运营能力得到提升。根据初步审阅，公司于上半年的销售收入同比增长，其中可比门店销售收入增长预期将超过7%；电子商务的总交易额料同比升逾50%；综合毛利率及费用率亦有所下降。