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货币新闻 | 2014年 7月 22日 星期二 17:53 BJT

香港个股：国美电器预期上半年净利润将同比上升超过110%

路透香港7月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器 周二发出＂盈喜＂，预期上半年净利润将同比上升超过110%，因销售收入上升以及期内录得非经常性收入带动。

国美电器声明称，上半年在低成本供应链的支撑下，运营能力得到提升。根据初步审阅，公司于上半年的销售收入同比增长，其中可比门店销售收入增长预期将超过7%；电子商务的总交易额料同比升逾50%；综合毛利率及费用率亦有所下降。

此外，如包含报告期内录得的非经常性收入约1亿元人民币，公司上半年净利料同比大幅增长超过110%。该公司2013年上半年净利为3.22亿元。

国美电器今天收高5.69%，报1.3港元。(完)

浏览上市公司的声明，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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