路透基点：中裕燃气将其三年期定期贷款规模增一倍至3亿美元--TRLPC

路透香港7月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在获得超额认购后，中裕燃气控股已将三年期定期贷款的规模从1.5亿美元提高至3亿美元。

担任牵头行和簿记行的汇丰控股承贷4,000万美元。Siemens Bank和大丰银行分别承贷2,250万美元，并担任牵头行。

在主办行当中，韩国产业银行承贷2,200万美元，其它六家银行--东亚银行、中国建设银行(亚洲)、中国光大银行香港、远东国际商业银行OBU、第一银行香港和友利银行香港都分别承贷1,750万美元。

协办行每家承贷1,000万美元，分别是意大利西雅那银行香港分行、玉山银行香港分行、华南银行香港分行、台湾土地银行香港分行、印度国家银行香港分行、台中商业银行OBU、台新银行和元大银行OBU。

韩国产业银行亚洲金融以800万美元参贷。协议于7月18日签署。

如此前的报道，这项贷款最高综合收益为390个基点，有200个基点的费用，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码313个基点。平均期限2.6年。

贷款资金用于一般营运资本及资本支出。(完)