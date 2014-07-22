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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 18:00 BJT

新兴汇市：印尼卢比震荡回落，泰铢触及八个月高点

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.53 101.40 -0.13 +3.69 105.28

坡元 1.2403 1.2397 -0.05 +1.85 1.2632

台币 30.035 30.037 +0.01 -0.28 29.950

韩元 1024.60 1026.80 +0.21 +3.01 1055.40

泰铢 31.75 31.94 +0.60 +3.50 32.86

菲律宾披索 43.38 43.45 +0.16 +2.35 44.40

印尼卢比 11590.00 11567.00 -0.20 +4.92 12160.00

印度卢比 60.24 60.31 +0.12 +2.59 61.80

马币 3.1740 3.1740 +0.00 +3.20 3.2755

人民币 6.2025 6.2089 +0.10 -2.40 6.0539

(完)

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