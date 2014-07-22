新兴汇市：印尼卢比震荡回落，泰铢触及八个月高点

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.53 101.40 -0.13 +3.69 105.28
坡元 1.2403 1.2397 -0.05 +1.85 1.2632
台币 30.035 30.037 +0.01 -0.28 29.950
韩元 1024.60 1026.80 +0.21 +3.01 1055.40
泰铢 31.75 31.94 +0.60 +3.50 32.86
菲律宾披索 43.38 43.45 +0.16 +2.35 44.40
印尼卢比 11590.00 11567.00 -0.20 +4.92 12160.00
印度卢比 60.24 60.31 +0.12 +2.59 61.80
马币 3.1740 3.1740 +0.00 +3.20 3.2755
人民币 6.2025 6.2089 +0.10 -2.40 6.0539
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/田建华; 审校 艾茂林)
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