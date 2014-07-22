离岸人民币：四川发展发行首支附银行提供备用授信的点心债

路透香港7月22日 - 四川省政府地方投融资平台--四川发展（控股）周二香港路演，计划发行首支附银行提供备用授信（standby loan）的点心债券，并采用多种增信方式护航，其是否可开拓出地方国有企业境外融资新结构、新路径值得观察。

一位承销人士透露，这支点心债采取了多种增信措施护航，其中最引人注目的是 工商银行四川分行首次为四川发展（控股）提供的standby loan（备用授信）作为增信方式，由四川发展香港的全资子公司怡升投资（Yieldsun Investment Limited）为此次债券担保人。

”该笔备用授信用途只能用来偿还这笔债权并不可撤销，四川发展已获央行批准为怡升投资提供了跨境资金池，以确保这笔贷款在需要使用时可出境支持偿还债券利息与本金。“上述人士介绍道。

该期债券实际发行人怡锦投资有限公司，为是次债券担保人怡升投资的全资子公司。

此外，四川发展发行的点心债还采用维好协议（keepwell agreement）、股权购买承诺（equity interest purchase）及流动性支持协议（liquidity support undertaking）等主要信用支持工具。

“这是离岸市场上第一支银行提供备用授信的点心债，企业、承销方都跟银行及监管层沟通良久，能否开拓出中资企业境外融资新结构还很难讲，毕竟是case by case。“上述承销商坦言，他并表示，明天将启动新加坡路演，还要看国际投资者对这些增信措施的反馈。

另一位市场人士亦表示，采用银行提供的备用授信，会提高融资方付本还息的压力，减少海外投资者对境内企业债务违约担忧。

此前路透旗下IFR杂志已报道，是次债券由交通银行、汇丰、工银亚洲、农银国际、建银国际、中金香港、花旗集团七家联席账簿管理人及联席牵头经办人。周三将启动新加坡路演。

此前为避免内地企业债务违约问题困扰海外投资者，今年5月，日照港股份发行的3年期、8.5亿规模的点心债，由中国农业银行山东省分行提供备用信用证（standby letter of credit-backed）作为担保；农行亦为中国诚通在港发行的6亿元3年期点心债出具了备用信用证。