欧洲汇市：英镑兑欧元接近两年高点，苏格兰独立公投使投资者谨慎

相比之下，欧洲央行还保留了进一步放宽货币政策的可能性，也许是通过量化宽松(QE)来进行。欧洲央行在6月将欧元区指标利率大幅降至0.25%。

周二数据显示英国6月公共赤字大于预期，但对英镑影响不大。

交易商称，更重要的是周二稍晚出炉的美国消费者物价指数(CPI)数据。

英镑 微跌至1.7066美元，较上周录得的近六年高点下跌逾0.01美元。欧元兑英镑 也下滑0.25%至0.79005英镑，接近两年低点。

交易商正静候英镑本周的重大事件--周三出炉的英国央行货币政策委员会(MPC)本月会议记录，以寻找七年来首次升息何时将到来的可能线索。

英镑投资者还面临着苏格兰公投的不确定性。周一，投资者对9月18日公投的风险表现出谨慎情绪，将两个月英镑波动率 推升至五周高点5.2。周二该指数小跌至5.13，仍为过去五周以来第二高。(完)

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