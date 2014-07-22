国际油市：亚洲380-cst船用燃油升水涨至两周高点，受助于供应疑虑

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透新加坡7月22日 - 亚洲380-cst船用燃油升水跳涨至两周高点，贸易商称因买家担心8月初可能供应紧缺，来源集中在部分机构手中。
路透数据显示，380-cst船用燃油较船货价格每吨升水4.99美元，较周一每吨涨1.58美元。
贸易商称，随着原油和燃料油价格下跌，需求似乎已经回升。
“有人担心燃料成本会在8月高涨，因为有传闻称原油可能会集中在部分贸易商手中，”一家新加坡贸易商称。
南亚地区，国有公司Bangladesh Petroleum Corp(BPC)一位高官周二称，计划今年下半年较上半年增加进口20%的燃料油，以满足发电需求。
新加坡现货市场方面，嘉能可向BP出售4万吨180-cst燃料油，8月8-12日装运，价格为每吨597美元。
摩科瑞向BP出售4万吨180-cst燃料油，8月8-12日装运，价格为每吨597美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。