版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 18:39 BJT

国际油市：亚洲380-cst船用燃油升水涨至两周高点，受助于供应疑虑

路透新加坡7月22日 - 亚洲380-cst船用燃油升水跳涨至两周高点，贸易商称因买家担心8月初可能供应紧缺，来源集中在部分机构手中。

路透数据显示，380-cst船用燃油较船货价格每吨升水4.99美元，较周一每吨涨1.58美元。

贸易商称，随着原油和燃料油价格下跌，需求似乎已经回升。

“有人担心燃料成本会在8月高涨，因为有传闻称原油可能会集中在部分贸易商手中，”一家新加坡贸易商称。

南亚地区，国有公司Bangladesh Petroleum Corp(BPC)一位高官周二称，计划今年下半年较上半年增加进口20%的燃料油，以满足发电需求。

新加坡现货市场方面，嘉能可向BP出售4万吨180-cst燃料油，8月8-12日装运，价格为每吨597美元。

摩科瑞向BP出售4万吨180-cst燃料油，8月8-12日装运，价格为每吨597美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐