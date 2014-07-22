马来西亚期市：棕榈油期货跌至近10个月低位，然供给料吃紧提供支撑

路透吉隆坡7月22日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至近10个月低位，尾随中国大豆市场的跌势，且存在大豆作物盛产的疑虑；但市场预估棕榈油供给吃紧，则抑制价格跌势。

指标10月棕榈油合约 尾盘跌至每吨2,272马币(林吉特)，为9月27日以来最低；终场则收在2,280马币，跌幅0.7%。

尽管市场预期大豆盛产及豆油市场疲弱等偏空的外部因素，持续压抑棕榈油市场；但市场人士指出，未来几个月棕榈油供给可望吃紧，则支撑市场行情。

“市场价格目前陷于横盘游走，外部因素偏空，但棕榈油表现尚佳，”吉隆坡一外资交易员表示。

“你可在当前水准看到许多买盘进场。我们见到市场人士锁定远期市场仓位，因为它们甚至比即期合约还要更便宜。”

全球第二大生产国--马来西亚棕榈油库存在6月底时降至一年低位166万吨。

交易商及分析师们表示，库存可能持续缩减，因出口需求畅旺，且产出料将下降；种植工人在本月底回教节庆前去渡假。

周二总成交量为35,753口，略高于均量35,000口。

路透市场分析师王涛认为，马来西亚棕榈油价格料将跌至2,250-2,268马币区间。(完)

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